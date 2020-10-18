تنصيب جمال الدين سحنون مديرا جديدا للإدارة والوسائل العامة بوزارة الثقافة

أشرفت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، مساء الأحد، على تنصيب جمال الدين سحنون، مديرا جديدا للإدارة والوسائل العامة بالوزارة.

ودعت الوزيرة المدير الجديد إلى ضرورة تحرير الفعل الإداري من العوائق وابتكار الحلول الناجعة، خاصة أن مديرية الإدارة والوسائل العامة تعتبر العمود الذي تقوم عليه باقي المديريات.



ومن جهته المدير الجديد للإدارة والوسائل العامة، عبّر عن شكره للوزيرة على ثقتها التي وضعتها فيه، مؤكدا سعيه الحثيث للنهوض بالإدارة الداخلية للوزارة وتسهيل التسيير، ملمّحا إلى ضرورة القضاء على التشدّد في التعامل البيني داخل الإدارة المركزية واللّجوء إلى صيغ جديدة خاصة الاعتماد على رقمنة الإدارة والتسيير الداخلي.