تنصيب جهاز أمني بالشريعة وإسعاف 23 شخصا

قام أعوان الحماية المدنية، بولاية البليدة، بإسعاف 23 شخصا، اليوم الجمعة، إثر تساقط الثلوج ونظرا لتوافد المواطنين لأعالي الجبال بالولاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، سجلت مصالح الحماية المدنية منذ الساعة الثامنة صباحا، وإلى غاية الساعة الواحدة زوالا، إسعاف 23 شخصا. لهم اصابات مختلفة والبعض لديهم إنخفاص في درجة حرارة الجسم.

كما قام أعوان الحماية المدنية لولاية البليدة، والطاقم الطبي للحماية المدنية بعدة تدخلات. على مستوى منطقة الشريعة إثر التقلبات الجوية.

وتم تنصيب جهاز أمني خاص لحماية الوافدين، بمنطقة الشريعة، وطريق عين الرمانة بمنطقة الضاية، والطريق الولائي 49 الرابط بين تباينات والشريعة.

هذا ونصحت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، المواطنين بأخذ الإجراءات الوقائية لسلامتهم وأمنهم.