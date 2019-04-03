تنصيب جهاز لمعالجة الصحة النباتية تفاديا للأمراض بقسنطينة

تم تنصيب جهاز لمعالجة الصحة النباتية، بقسنطينة، موجه للوقاية من الأمراض الورقية، التي تصيب محاصيل الحبوب.

وحسب ما علمته “وأج”، اليوم الأربعاء، من مدير المصالح الفلاحية، ياسين غديري، فإن الأمر يتعلق بنظام أمان وقائي، بخاصية الإنذار المبكر.

وأضاف غديري، بأن للجهاز أهمية كبيرة، للوقاية من الفيروسات النباتية، لاسيما الأمراض الورقية، التي يمكنها أن تمس إنتاج الحبوب.

من بين هذه الأمراض، نجد الدود الأبيض، والصدأ الأصفر، التي تظهر بشكل خاص في حالة التساقط الغزير للأمطار.

من جهته، أوضح رئيس غرفة الفلاحة، محمود بلبجاوي، بأن قافلة للوقاية، لمكافحة هذه الأمراض، تضم إطارات من الهياكل المعنية تجوب بلديات الولاية.

وذلك لتوعية الفلاحين بضرورة القيام بشكل مستعجل، بمعالجة النباتات.

كما أشار بلبجاوي، إلى أن المبيدات وغيرها من منتجات الصحة النباتية المناسبة، متاحة أمام الفلاحين.

وفي هذا السياق أكد السيد غديري، بأن عملية معالجة المساحات الفلاحية المخصصة للحبوب بواسطة المبيدات، ستتواصل برسم الموسم الفلاحي الجاري.

ودعى الفلاحين، بضرورة الانخراط في برنامج الإرشاد الفلاحي، قصد الاستفادة من النصائح المقدمة، خلال مختلف اللقاءات المنظمة.

وتم خلال الموسم الفلاحي المنصرم، جني 3 ملايين قنطار من الحبوب بشتى بقسنطينة، حسب ما تم التذكير بمديرية المصالح الفلاحية.