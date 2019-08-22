تم تنصيب جيلالي ملياني رئيسا لمجلس قضاء الشلف وأحمد أمين بوغابة نائبا عاما بذات المجلس.

حيث أشرف على التنصيب المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بالوزارة الوصية، عبد الحفيظ جعرير كممثل عن وزير العدل.

وصرح جعرير في كلمة ألقاها بأن القضاة والموظفين وكل مساعدي العدالة يدركون حجم الأعباء ونوعية المهام المنوطة بهم.

وأضاف ذات المتحدث بأنّ محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ودعم نظام النزاهة الوطني، أولوية ملحّة يتعين النجاح في تأديتها.

وأشار جعرير إلى أن ما يتمّ الحرص عليه خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد هو جعل القضاء قضاء مواطنة.

وأكد بأن القضاء يجب أن يكون عصريا يعمل بمقاييس المرونة والجودة والقرب من الناس والتكامل الايجابي مع باقي مؤسسات الدولة.

كما شدّد على ضرورة إتباع المعايير اللازمة لمسايرة الحركية المتعددة الصور التي تمر بها البلاد في ميادين الاقتصاد والحراك المجتمعي.