تنصيب حاملي الماجستير والدكتوراه الناجحين في مسابقة التوظيف بداية من 3 سبتمبر

من المنتظر أن يتم تنصيب حاملي الماجستير والدكتوراه البطالين الناجحين في مسابقة التوظيف قسم “ب” بداية من تاريخ 3 سبتمبر القادم.

ويتعلق الأمر بثمانية آلاف مترشح نجحوا من خلال المسابقة، التي تم تنظيمها مؤخرا على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وشرعت المؤسسات الجامعية في إرسال رسائل بريدية للمعنيين قصد تحضير الملف النهائي الخاص بالتنصيب، والمتكون من شهادة المستوى التأهيلي دكتوراه أو ماجستير، استمارة الوظيف العمومي مملوءة بجميع البيانات، 3 صور شمسية، صك بريدي أو بنكي مشطوب وبطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب شهادة الميلاد (S12) .

ومن الوثائق أيضا 3 نسخ من شهادة عائلية، ونسخ مماثلة من شهادة الإقامة وشهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، بالإضافة إلى شهادة تثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية توضح الوضعية تاريخ التنصيب 2 سبتمبر، وشهادة طبية (عامة + الأمراض الصدرية).

ومن الوثائق اللازمة أثناء التنصيب شهادة الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء CNAS (وشهادة الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS .