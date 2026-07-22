تنصيب خلايا لمعاينة وإحصاء الخسائر والعائلات المتضررة من الحرائق بعنابة

أشرف والي ولاية عنابة، عبد الكريم لعموري. صباح اليوم الأربعاء بمقر بلدية سرايدي، على تنصيب خلايا المعاينة والإحصاء، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. للشروع فورا في الوقوف ميدانيا على الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرائق. وإحصاء العائلات المتضررة على مستوى البلدية. تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، القاضية بضمان التكفل التام ومرافقة جميع العائلات المتضررة.

كما أنه ومواصلةً للمعاينة الميدانية لأضرار الحرائق المسجلة بالولاية، وقف صباح اليوم الأربعاء عبد الكريم لعموري، والي الولاية، رفقة رئيس دائرة عنابة. على ظروف إعادة فتح المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في التأهيل الوظيفي ببلدية سرايدي.

وقد أكد الوالي على التزام مصالح الولاية بالمرافقة الكاملة من أجل إعادة الفتح، وتوفير كافة الظروف والإمكانيات اللازمة لضمان عودة الخدمات الصحية بالمؤسسة. والتكفل الأمثل بالمرضى المتواجدين حالياً بمستشفى الاستعجالات الجراحية خان عبد الرحمن ببلدية البوني.

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