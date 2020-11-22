تنصيب خلية أزمة بسبب الهزة الأرضية بولاية سكيكدة

نصبّت مصالح ولاية سكيكدة خلية أزمة إستعجالية صباح اليوم الأحد فور وقوع الهزة الأرضية الأولى التي وقعت بالولاية.

وأفادت مصادر من ولاية سكيكدة “لوأج” أن خلية الأزمة يشرف عليها الوالي عبد القادر بن سعيد، وتتشكل من جميع الفاعلين.

وتتشكل اللجنة من مديرية السكن والموارد المائية والحماية المدنية ومصالح المجالس الشعبية البلدية المعنية بالزلزال.

و أضاف ذات المصدر، بأن والي سكيكدة قد تنقل بعد وقوع الزلزال إلى منطقة عين بوزيان القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين.

وكان الوالي قد تنقل بناء على تعليمات وزير الداخلية حيث وقف على الوضعية و حجم الأضرار.

و حسب المعاينة الأولية لمصالح الولاية لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، سوى بعض التشققات بالمنازل ومستشفى الحروش.

وأضاف ذات المصدر، بأن لجنة تقنية من الولاية توجهت فور وقوع الزلزال إلى منطقتي عين بوزيان والحروش للوقوف على حجم هذه التشققات و معرفة مدى الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال.

من جهتها، سارعت مصالح الحماية المدنية بالولاية بالتوجه إلى المواقع القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين لمعاينة أي أضرار محتملة.