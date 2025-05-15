تنصيب خلية أزمة لمتابعة التقلبات الجوية بولاية الجلفة

أشرف صباح اليوم الخميس جهيد موس والي ولاية الجلفة على تنصيب خلية أزمة على مستوى الديوان لمتابعة وضعية التقلبات الجوية.

الخلية تتشكل من مدراء الحماية المدنية،الاشغال العمومية، رئيس دائرة الجلفة ،مدير الإدارة المحلية ،البناء التعمير والهندسة المعمارية ،الموارد المائية ، ديوان التطهير، سونلغاز،حضيرة البلدية.

وقد أسدى الوالي تعليمات بضرورة توفير وتسخير جميع الوسائل و الإمكانات المادية و البشرية. و التنسيق بين مختلف المصالح لفتح جميع الطرقات المقطوعة لتسهيل حركة المرور. بالإضافة كذلك إلى العمل على تسريح مجاري مياه الأمطار و البالوعات.

كما أمر الوالي مدير مؤسسة سونلغاز بالعمل على ضمان التزود بالطاقة و حماية محطة توليد الطاقة الكهربائية. وضرورة المداومة و التدخل المباشر في حالة تسجيل اي طارئ.

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