تنصيب خلية إعلام جديدة في اللجنة الأولمبية الجزائرية

نصّب عبد الرحمان حماد، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، لجنة الإعلام والاتصال الجديدة، خلال مراسم احتضنها مقر اللجنة اليوم في خطوة نوعية نحو تعزيز حضورها الإعلامي وتكريس مبدأ التواصل الفعّال.

وأسندت رئاسة اللجنة لياسين قوري، إلى جانب نخبة من الكفاءات الإعلامية المتخصصة في مجالات الصحافة، العلاقات العامة، والإعلام الرقمي، مما يعكس توجهاً نحو احترافية أكبر في التعاطي مع الشأن الإعلامي.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد حماد على “الدور الحيوي للإعلام في إيصال رسالة الحركة الأولمبية وقيمها، وتسليط الضوء على إنجازات الرياضيين الجزائريين”، مشدداً على أن الإعلام شريك استراتيجي في تطوير الرياضة الوطنية.

وتهدف اللجنة الجديدة إلى:

تعزيز صورة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية محلياً ودولياً.

تطوير قنوات التواصل مع وسائل الإعلام، الشركاء، والجمهور الرياضي.

ضمان تغطية مهنية ومستمرة لكافة الأنشطة والمشاركات الرياضية.

توظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى التوعوي والهادف.

المساهمة في نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة المنشطات والعنف في الملاعب.

تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة الصحفيين والإعلاميين الرياضيين.

ويُنتظر أن تسهم هذه اللجنة في دعم جهود اللجنة الأولمبية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز موقعها كفاعل رياضي وإعلامي وطني مؤثر.