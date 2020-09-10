تنصيب خلية إنصات لتحسين الخدمة العمومية للماء

قام وزير الموارد المائية براقي أرزقي، أمس الأربعاء، بتنصيب الخلية الجوارية للإنصات بمقر الوزارة، لتحسين الخدمة العمومية للماء.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، ستكون مهمة هذه الخلية، التكفل بانشغالات وشكاوى المواطنين وكذا عمال القطاع.

وتتكون خلية الانصات من ممثلين عن الوزارة بالإضافة لكل المؤسسات تحت الوصاية.

وسيهتم المكلفون بالإنصات، بكل الشكاوى الواردة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي أو المنشورة في الصحافة الوطنية، مما سيتيح ربط قنوات مباشرة مع دوائر القرار، ويرفع من الفعالية والرقابة.

ولقد تم تجهيز قاعة على مستوى مقر وزارة الموارد المائية، من أجل استضافة عناصر الخلية والذين سيجتمعون فيها كل أيام الأسبوع بهدف المساهمة الفعالة في تحسين الخدمة العمومية للماء.

ومن جهة أخرى، وبما أن الخلية متكونة من الإطارات الشابة، فإن الوزير إلتزم بإعطائها كل الدعم اللازم لتفجير طاقاتها الإبداعية، بدء بالإمكانات المادية والمرافقة بالتكوين المؤهل.