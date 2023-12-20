تنصيب خلية المرافقة البيداغوجية لجامعة الجزائر3

أشرف مدير جامعة الجزائر 3، البروفيسور خالد رواسكي، بمقر رئاسة الجامعة بدالي ابراهيم، على تنصيب خلية المرافقة البيداغوجية المكلفة بتكوين الأساتذة حديثي التوظيف التي يترأسها البروفيسور سالم برقوق ويتكون أعضاؤها من مختلف كليات والمعهد بالجامعة.

وحس بيان للجامعة، أكد مدير الجامعة البروفيسور خالد رواسكي، في كلمته أمام أعضاء الخلية. على أن إدارة الجامعة وفرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لتمكين الخلية من أداء مهامها على أكمل وجه. ودعى إلى الإسراع في الانطلاق في عملية تكوين الأساتذة ووضع البرامج والرزنامة الخاصة بها. مشددا على أهمية تحقيق عملية التكوين لأهدافها المرجوة بما يخدم الجامعة و يعزز من مكانتها.

من جهته، دعا نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجية البروفيسور عبد الحميد حسياني. أعضاء الخلية إلى وضع قانون داخلي ورفع كافة التوصيات اللازمة للإدارة بخصوص عملية التكوين.

للإشارة فإن عملية تكوين الأساتذة حديثي التوظيف ستنطلق نهاية الشهر الجاري وتشمل 151 أستاذا وستدوم إلى غاية السنة الجامعية الجارية 2023/2024.

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