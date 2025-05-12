تنصيب خلية لمتابعة شؤون الحجاج بأرض الوطن

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، البروفيسور الطاهر برايك، اليوم الإثنين، على تنصيب خلية إدارة العمليات بأرض الوطن.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، تم تكليف هذه الخلية، بمتابعة وتنفيذ مختلف العمليات والخدمات الموجهة لحجاجنا الميامين داخل أرض الوطن.

ويأتي هذا التنصيب في إطار تنسيق مباشر مع القيادة العامة للبعثة الجزائرية للحج. وتكاملاً مع برامج العمل الميداني بالمراكز الثلاث مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. لضمان التكفل الأمثل بالحجاج في مختلف مراحل رحلتهم.