تنصيب خمان عادل رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS

قام مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS بتعيين خمان عادل. رئيسا مديرا عاما للشركة، حيث تمت مراسم التنصيب بمقر الشركة الوطنية لصناعة الحديد.

وبعد التنصيب شكر الرئيس المدير العام الجديد أعضاء مجلس الإدارة على الثقة الممنوحة له، متعهدا على عزمه بتكثيف جهوده داخل الشركة للارتقاء بها إلى أعلى المراتب والنهوض أكثر بفروعها.

مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه الشركة في القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني. متمنيا له التوفيق والسداد في إنجاز المهام الموكلة إليه والوصول بالشركة الوطنية لصناعة الحديد إلى أعلى المراتب.