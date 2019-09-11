تنصيب دويسي رئيسا جديدا لأمن ولاية سعيدة

تم، اليوم الأربعاء، تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد لولاية سعيدة، العميد الأوّل للشرطة الجيلالي دويسي.

وقد شهدت مراسيم تنصيب المدير الجديد، حضور والي الولاية، وأعضاء من السلطات المحلية والعسكرية، وكذا إطارات تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.

ونُصّب جيلالي دويسي خلفا العميد الأول للشرطة محمد عون، الذي حول في نفس المنصب بولاية تيندوف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قام قبل يومين بإجراء حركة تغييرات واسعة مست رؤساء أمن الولايات.

حيثُ وقع مراسيم تم بموجبها إنهاء رؤساء أمن ولايات، وتحويل أوترقية آخرين، أين شملت 40 منصبا.