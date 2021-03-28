تنصيب ذراع القندول عثمان رئيسا لمحكمة البرواڨية

تم اليوم الأحد، على مستوى مجلس قضاء المدية، مراسم الجلسة الاحتفائية لتنصيب رئيس محكمة البرواڨية، ذراع القندول عثمان.

وتم تنصيب ذراع القندول عثمان خلفا لـ “ايصولاح دليلة”، التي عينت كمستشار بمجلس قضاء بجاية.

وحضر المراسم والي المدية، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأسرة القضاء.

وتندرج في اطار تنفيذ الحركة السنوية التي اقرها المجلس الأعلى للقضاء. في دورته العادية بتاريخ 18مارس2021.

ودعا رئيس المحكمة أثناء مراسم التنصيب إلى تقديم الدعم لرئيس المحكمة المنصب خدمة للعدالة، مثمنا جهود رئيس محكمة البرواڨية السابقة.

فيما أكد النائب العام لدى مجلس قضاء المدية على أهمية الحركة التي من شأنها إعطاء نفس جديد لمرفق القضاء.

وأضاف ان دور القضاء ليس مقتصرا فقط على سن القوانين وفرض الالتزام بها بقدر ما هو سعي لتحقيق الامن القضائي.

وهذا من خلال تكريس جودة الأداء بما يتوازن وروح التشريع وتحقيق العدالة بين اطياف المجتمع.

وهو ما يسعى قطاع العدالة لتحقيقه في ظل الجمهورية الجديدة المبنية على استقلالية القضاء.