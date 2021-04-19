تنصيب رؤساء أمن جدد عبر 5 ولايات

تم اليوم الإثنين تنصيب رؤساء أمن ولايات كل من برج باجي مختار، تقرت، المغير وأولاد جلال، والنعامة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فإن عملية تنصيب تأتي في إطار وضع حيز الخدمة لأمن الولايات الجديدة.

وقد تم تنصيب عميد أول للشرطة مزياني عبد الرزاق رئيسا لأمن ولاية برج باجي مختار.

وكذا تنصيب عميد أول للشرطة توامي مرزاق رئيسا لأمن ولاية تقرت.

كما تم تنصيب عميد أول للشرطة سعيد منصور أحمد رئيسا لأمن ولاية المغير.

بالإضافة إلى تنصيب عميد أول للشرطة الهاشمي أحمد رئيسا لأمن ولاية أولاد جلال.

كما تم كذلك، تنصيب عميد أول للشرطة بورالية امحمد رئيسا جديدا لأمن ولاية النعامة، خلفا لعميد أول للشرطة عامر عمور.