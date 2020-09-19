تنصيب رؤساء الدوائر الجدد في تيسمسيلت

أشرف اليوم السبت، والي ولاية تيسمسيلت، على تنصيب رؤساء الدوائر الجدد الذين تمت ترقيتهم وتحويلهم إلى الولاية.

وحسب بيان للولاية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، يتعلق الأمر بكل من تنصيب زهرة يزيد، إطار بوزارة الداخلية، بصفتها رئيسة دائرة عماري.

وكذا تنصيب ناصر بشيري، أمين عام لدى رئيس دائرة شتوان بتلمسان، بصفته رئيس دائرة برج بونعامة.

وتنصيب كمال علي باشا، ملحق بالديوان بولاية البليدة بصفته رئيس دائرة الأزهرية، ومختار دباب، أمين عام بدائرة غليزان بصفته رئيس دائرة لرجام.

بالإضافة إلى تنصيب عبد الكمال بوشمال رئيس دائرة جعافرة بولاية برج بوعريريج، رئيس دائرة تيسمسيلت.

وهنأ الوالي، المعينين الجدد بهذه الترقية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مسارهم المهني، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود في مجال خدمة مواطني الولاية.

كما تم أيضا توديع كل من محمد العلمي، رئيس دائرة الأزهرية سابقا المحول لشغل نفس المهام بدائرة الكريمية بولاية الشلف.

كما تم توديع أحمد عنان، رئيس دائرة لرجام سابقا، وحاج قدور عبد الهادي رئيس دائرة عماري سابقا، المحالين على التقاعد.