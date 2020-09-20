تنصيب رؤساء الدوائر الجدد في غليزان

أشرف والي غليزان، صبيحة اليوم الأحد، على مراسم تنصيب رؤساء الدوائر المعينين بالولاية، إثر الحركة التي مست سلك رؤساء الدوائر.

وأكد الوالي، في كلمة بهذه المناسبة، إن تعيين رؤساء الدوائر، بقدر ماهو إضافة لمسارهم المهني، يجعلهم أمام مسؤولية كبيرة للنهوض بالولاية والتكفل بانشغالات المواطنين.

وكذا رفع الغبن عن الساكنة في الدوائر التي عينوا بها سيما بالنسبة لساكنة مناطق الظل لإخراجهم من دائرة الظل بالوقوف على تطبيق المشاريع التنموية المقررة.

كما عرج الوالي، على أهم المحاور المدرجة ضمن مهام رؤساء الدوائر وأهمها تسهيل انشاء الجمعيات والتحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل.

بالإضافة إلى إيلاء العناية البالغة بمناطق الظل بالدوائر محل إشرافهم المباشر.

هذا وقد تم تعيين كل من للإشارة ربيع نقيب رئيسا لدائرة غليزان، ومحمد سعيدي رئيسا لدائرة يلل، وسعيد لعمري رئيسا لدائرة المطمر.

كما تم تنصيب جمال بورويس رئيسا لدائرة الحمادنة، ويمينة بورزق رئيسة دائرة جديوية، ومحمد بولمواز رئيسا لدائرة مازونة.

وكذا تنصيب طيب تلي رئيس دائرة عين طارق، وحفيظ عايش رئيسا لدائرة الرمكة.