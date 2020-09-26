تنصيب رؤساء الدوائر الجدد في قسنطينة

أشرف صباح اليوم السبت، الأمين العام لولاية قسنطينة، نيابة عن الوالي، على مراسيم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد.

وحسب بيان للولاية نشرته على صفحتها بفايسبوك، تم تنصيب كل من بركان عبد الوهاب بصفته رئيس دائرة عين عبيد، وخلفاوي حميد بصفته رئيس دائرة الخروب.

وحضر مراسم التنصيب، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدير الإدارة المحلية، وأعضاء اللجنة الأمنية، ومنتخبي البلديات والمجتمع المدني.

أين رحب الأمين العام بالوافدين الجدد إلى الولاية، وفي كلمته أشار أن الولاية استفادت من برنامج تنموي هام لتنمية مناطق الظل، مؤكدا على ضرورة تجسيده.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة استقبال المواطنين وايجاد الحلول لانشغالاتهم.