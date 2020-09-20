تنصيب رؤساء الدوائر الجدد في ولاية ميلة

أشرف والي ولاية ميلة، مولاي عبد الوهاب، مساء اليوم الأحد، على مراسيم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد، على إثر الحركة الواسعة التي أجراها رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للولاية، تم تنصيب كل من عمراني عطال بصفته رئيسا لدائرة ميلة، ومحفوظ غزايلي بصفته رئيسا لدائرة شلغوم العيد.

كما تم تنصيب عادل حمبلي بصفته رئيسا لدائرة الرواشد، ومصطفى بكة بصفته رئيسا لدائرة وادي النجاء، وتوفيق بوركبة بصفته رئيسا لدائرة القرارم قوقة.

وأكد الوالي، في كلمة له بهذه المناسبة، على ضرورة التحلي بالمسؤولية الكاملة والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، لاسيما من خلال متابعة وتجسيد البرامج التنموية.

وكذا ولعمل الجواري بالتنسيق مع مختلف شرائح المجتمع المدني وإيجاد الحلول لكل القضايا التي تدخل في إطار تحسين الظروف المعيشية لكل سكان هذه الولاية المجاهدة.