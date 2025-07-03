تنصيب رؤساء الدوائر المعنيين بالحركة الأخيرة

أشرف ولاة الجمهورية، بمعية السلطات المحلية، على مراسم تنصيب السادة رؤساء الدوائر المعنيين بهذه الحركة، وذلك عبر مختلف الولايات المعنية. وهذا في إطار الحركة الجزئية التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مستوى سلك رؤساء الدوائر.

ويأتي هذا الإجراء في سياق إعطاء ديناميكية جديدة لتسيير الشأن المحلي. من خلال تعزيز دور رؤساء الدوائر في متابعة وتنسيق وتنشيط عمل البلديات والمصالح التقنية للدولة على مستوى الدائرة الإدارية. بما يضمن تنفيذ قرارات السلطات العمومية بصورة فعالة وآنية، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي ذات المسعى، عبّرت السلطات عن تقديرها للسادة رؤساء الدوائر المغادرين، مشيدة بالجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم لمهامهم، حيث نظّمت مراسم توديع رسمية عكست روح العرفان والثناء لما قدموه من خدمات.

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