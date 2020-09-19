تنصيب رؤساء الدوائر بولاية المدية

أشرف اليوم والي المدية، جهيد موس، اليوم السبت، على فعاليات حفل التنصيب الرسمي لرؤساء الدوائر، والتي مست 13 دائرة.

وتهدف هذه الحركة إلى ضمان التسيير السليم للشأن العام، وتحسين أداء المرفق العام والمؤسسات العمومية خدمة للمواطن بالدرجة الأولى.

وتأتي الحركة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي لتحقيق نهضة نوعية على جميع الأصعدة وتجسيد معالم الجزائر الجديدة.

وشدد والي المدية على ضرورة التحلي بالمسؤولية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، لاسيما بمناطق الظل بتطبيق المشاريع المبرمجة وفي آجالها المحددة.

وأكد الوالي أيضا أن طريق التنمية طويل جدا، يستدعي ضرورة العمل المتكامل وفق القوانين المعمول بها.

وطالب بالتحضير والمتابعة اليومية لكل ما يتعلق بالاستحقاق الهام الذي تنتظره الجزائر والمتمثل في الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.

كما شدد والي المدية على ضرورة التحضير الجيد للدخول الاجتماعي المرتقب.