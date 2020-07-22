تنصيب رؤساء مفتشية أقسام الجمارك بوهران

تم اليوم بقاعة المحاضرات لمؤسسة ميناء وهران التنصيب الرسمي لرؤساء مفتشيات أقسام الجمارك الجدد التابعين لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بوهران.

مراسيم التنصيب تمت تحت إشراف كل من والي وهران، المراقب العام الرئيسي رئيس الدراسات المكلف بالديوان بالمديرية العامة للجمارك إلى جانب المراقب العام رئيس الدراسات المكلف بالعلاقات الخارجية بالمديرية ذاتها.

وقد تم خلال حفل الترسيم تعيين المفتش العميد لخضاري عبد القادر الذي كان يشغل منصب رئيس مفتشية أقسام الجمارك بالنعامة كرئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء وهران خلفا للمراقبة العام عطلاوي عبد الكريم.

فيما تم تعيين المراقب العام ليقارا عيسى الذي كان يشغل منصب رئيس مفتشية أقسام الجمارك بمغنية كرئيس مفتشية أقسام الجمارك وهران خارجي خلفا للمراقب العام عروج عبد الباسط.