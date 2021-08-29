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تنصيب رئيسة ديوان وزارة الأشغال العمومية

بقلم نادية بن طاهر
تنصيب رئيسة ديوان وزارة الأشغال العمومية
تنصيب رئيسة ديوان وزارة الأشغال العمومية بمقر الوزارة
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أشرف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، صبيحة اليوم الأحد، على تنصيب يوسف خوجة وردية، رئيسة لديوان الوزارة، بحضور الإطارات المركزية.
وحسب بيان للوزارة، دعا الوزير بهذه المناسبة، الجميع، من أجل العمل والتعاون مع رئيسة الديوان.
كما أسدى الوزير، تعليمات بخصوص أولويات القطاع والجهود التي يتوجب أن تنصب في إطار تجسيدها، والوقوف على المشاريع في طور الإنجاز.
بالإضافة إلى إيلاء الصيانة الأهمية التي من شأنها ان تحفظ ديمومة المنشآت وشبكة الطرق الوطنية، وتضمن مستوى الخدمة المطلوب فيها.

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