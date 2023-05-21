أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على مراسيم تنصيب رئيس الديوان الجديد لوزارة الطاقة والمناجم، نسيم هلال.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسم التنصيب بمقر وزارة الطاقة والمناجم بحضور إطارات الوزارة.

وأكد الوزير، خلال هذه المراسيم، أن هذا التنصيب يأتي في سياق تعزيز القطاع بإطارات كُفأة على مختلف المستويات.

مبرزا الكفاءة والخبرة للرئيس الديوان الجديد، والذي يعتبر من أكفأ وخيرة إطارات قطاع الطاقة.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس الجديد، من دون شك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومواصلة البرامج المسطرة. كما هنأه متمنيا له كل النجاح في مهامه الجديدة.

ومن جهته، قدم هلال شكره لوزير الطاقة والمناجم، على الثقة التي وضعت في شخصه.

متعهدا بالعمل على تعزيز العمل المؤسساتي بالديوان من اجل تعاون مستمر بين مختلف هيئات القطاع والقطاعات الأخرى.

جدير بالذكر أن، هلال نسيم، حاصل على ماجيستير في اقتصاديات البترول والإدارة الاستراتيجية عام 2004 من المعهد الجزائري للبترول.

وكذا شهادة في الهندسة الصناعية سنة 1998 من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

وسبق له أن شغل منصب مدير الاستراتيجية بمجمع سوناطراك، منذ شهر جويلية 2012.

وقد انضم الى سوناطراك عام 1999، وشغل فيها عدة مناصب منها، عضو لجنة برنامج JST11 بين 2016 و2018.

وكذا رئيس قسم ذكاء الأعمال بين 2008 و2011، ومحاضرا بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بين 2007 و2009.