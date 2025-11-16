تنصيب رئيس الديوان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

إعــــلانات
بقلم أسماء.ع
أشرفت حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، صباح اليوم  الأحد بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب  محمد طيبة رئيسًا لديوان وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وذلك بحضور اطارات الادارة المركزية.

في كلمتها عبّرت الوزيرة عن تهانيها الخالصة لرئيس الديوان، مؤكدة ثقتها في قدراته وكفاءته العالية في تسيير شؤون الديوان لهذا القطاع الاستراتيجي. الذي يشكل أحد ركائز  التنمية المحلية. داعية جميع الإطارات والموظفين إلى العمل. والتنسيق لضمان مواصلة الجهود وتحقيق الأهداف المسطرة. وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير  السياحة والصناعة التقليدية والحرف.

وشددت الوزيرة على ضرورة تكاثف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لرفع التحديات وتجسيد الأهداف. في إطار دعم لنمو  السياحة الداخلية وترقية الحرف والصناعات التقليدية المنتجة.

