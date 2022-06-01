تنصيب رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، على تنصيب السيد راشدي منادي، رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، بمقر محافظة الطاقة الذرية.

وحسب بيان للوزارة، تم التنصيب بحضور ممثل الوزير الأول، وكذا ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية. ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصناعة.

كما عرف التنصيب، حضور محافظ الطاقة الذرية واطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن المحافظة.

وتدرج راشدي منادي في تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة بمركز البحث النووي ببيرين الى نائب مدير. ثم مدير الطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم.

كما عين منادي، بعد ذلك، رئيسا للجنة ضبط الكهرباء والغاز وصولا الى رئيس السلطة الوطنية للأمان والامن النوويين.

السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين

هذه السلطة هي أداة الدولة لضمان إجراء جميع الأنشطة و / أو الأنشطة النووية التي تنطوي على استخدام المصادر المشعة. بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوائد المتوقعة.وفي نفس الوقت القضاء على المخاطر الإشعاعية أو تقليلها.

أنشئت السلطة، بموجب القانون 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية. وهي سلطة مستقلة ملحقة بالوزير الأول.

وزير الطاقة ينوه بالجهود المبذولة لإنشاء هذه السلطة

وبهذه المناسبة، نوه وزير الطاقة والمناجم، بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 19-05. الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالبحث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وعليه أنشأت هذه السلطة الإدارية المستقلة تحت إشراف الوزير الأول. وأوكل إليها صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية والتوجيهات الى الممارسات الجيدة. لضمان الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع والسهر على ضمان والتأكد من تطبيقها.

كما أكد الوزير أن ومن صلاحيات هذه السلطة كذلك، إصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية. والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المُؤينة. وكذا اعتماد برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار المهام المنوطة بها.

كما أضاف الوزير أن التنصيب الرسمي لراشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين. جاء عملا بأحكام القانون رقم 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية. وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 06 رمضان 1443ه الموافق ل 07 أفريل 2022. وكذا تنفيذا لتعليمات الوزير الأول.

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