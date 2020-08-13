تنصيب رئيس المجلس والنائب العام لمجلس قضاء تيارت

أشرف اليوم الخميس، بوناظور بوزيان رئيس غرفة بالمحكمة العليا ممثلا عن وزير العدل حافظ الاختام على تنصيب طاهير حميد نائبا عاما بمجلس قضاء تيارت خلفا لبلحاج عبد المجيد الذي تم تحويله الى ولاية سطيف.

كما تنصيب حمال خالد رئيسا لمجلس قضاء تيارت خلفا لعلان رشيد الذين تم تحويله هو الآخر لشغل نفس المنصب بولاية سطيف.

و كان النائب العام الجديد يشغل نفس المنصب بمجلس قضاء الاغواط اما رئيس المجلس الجديد فكان يشغل نفس المنصب بولاية تندوف.

وحضر مراسيم التنصيب عدد من المسؤولين من المدنيين و العسكريين و الامنيين لولاية تيارت.