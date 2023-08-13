أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، بلجهام مراد.

وأشار الوزير أنه من إهم مهام هذه الوكالة تطوير المكامن وكل ما هو تطوير انتاج المحروقات من المصب.

وأضاف وزير الطاقة أن الهدف من هذه الأعمال هو تكثيف وتقوية الانتاج الخاص بالمحروقات من الاستكشاف إلى الانتاج. ومنه الاستغلال الأمثل لها.

كما أكد العمل مع سونطراك والشركات العالمية التي سيتم جلبها أيضا لهذا الغرض، من أجل النهوض بهذه العملية ورفع مستوى الانتاج.