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تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية أم البواقي

بقلم نادية بن طاهر
تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية أم البواقي
مقر أمن أم البواقي
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تم اليوم الأحد، تنصيب مراقب الشرطة رحمون محمد رئيسا جديدا لأمن ولاية أم البواقي.

وأشرف على مراسم التنصيب، مدير التكوين ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية أم البواقي، وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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