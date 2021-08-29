تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية أم البواقي

تم اليوم الأحد، تنصيب مراقب الشرطة رحمون محمد رئيسا جديدا لأمن ولاية أم البواقي.

وأشرف على مراسم التنصيب، مدير التكوين ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية أم البواقي، وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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