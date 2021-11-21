تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية إليزي

أشرف المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني، على تنصيب عميد أول للشرطة فوضيل عمار، رئيسا جديدا لأمن ولاية إليزي.

كما تمت مراسيم التنصيب التي جرت يوم أمس السبت، بإشراف والي ولاية إليزي. كما حضرها أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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