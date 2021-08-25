تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية سطيف

أشرف مدير الموارد البشرية ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية سطيف، اليوم الأربعاء، على تنصيب مراقب الشرطة زناتي مراد، رئيسا جديدا لأمن ولاية سطيف.

وحضر مراسم التنصيب أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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