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تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية سطيف

بقلم نادية بن طاهر
تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية سطيف
مقر أمن ولاية سطيف "صورة من الأرشيف"
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أشرف مدير الموارد البشرية ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية سطيف، اليوم الأربعاء، على تنصيب مراقب الشرطة زناتي مراد، رئيسا جديدا لأمن ولاية سطيف.

وحضر مراسم التنصيب أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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