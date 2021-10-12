تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية غرداية

أشرف اليوم الثلاثاء، مراقب عام للشرطة لزرق الغالي، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية غرداية، على تنصيب مراقب الشرطة حشلاف علي، رئيسا جديدا لأمن الولاية.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرف التنصيب حضور أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

ويندرج هذا التنصيب حسب ذات البيان، ضمن حركة التحويلات الجزئية التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا.

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