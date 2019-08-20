تنصيب رئيس مجلس قضاء تيزي وزو والنائب العام

أشرف صبيحة اليوم الثلاثاء، ازرو محمد ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام على مراسيم تنصيب النائب العام ورئيس مجلس قضاء تيزي وزو.

ويتعلق الأمر بكل من النائب العام الجديد عمروش عبد القادر خلفا لمحمد لعزيزي المعين بولاية البويرة، وقاري اسماعيل رئيس المجلس قضاء خلفا لـحدود محمد.

ويندرج هذا التنصيب في سياق حركة التغييرات التي أجراها رئيس الدولة مؤخرا في سلك القضاء.

وحضر مراسيم التنصيب السلطات الولائية على رأسها الأمين العام لولاية تيزي وزو إلى جانب ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية و الأسرة القضائية لولاية تيزي وزو .

و قد أكد وزير العدل في كلمة ألقاها ممثل عنه عن اهمية هذه التغييرات في سلك القضاء التي تهدف إلى تطويره.

منوها بحجم الأعباء و المسؤولية الكبيرة على عاتق الأسرة القضائية خاصة في المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد لمكافحة كل أشكال الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة.

ومذكرا بضرورة مواصلة عجلة التنمية للاقتصاد الوطني قصد تحقيق الأزهار لشعبه ،مؤكدا في نفس الكلمة على مدى الحرص لجعل هذا السلك قضاء عصري و مواطنة بكل معانيها.