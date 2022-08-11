أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي على تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر تتشرف بتنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. لأنها تأتي إستكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه الحكم. كما أن هذه السلطة هي آخر لبنة للبناء المؤسساتي.

كما أشار وزير العدل، إلى أن هذه العملية تأتي تدعيما لانخراط الجزائر في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان.