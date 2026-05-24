تنصيب رئيس وأعضاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية

أشرف صبيحة اليوم الأحد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان، على تنصيب رئيس وأعضاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026.

وجاء ذلك، حسب بيان للسلطة المستقلة للإنتخابات، تطبيقاً لأحكام المادّة 115 من القانون العُضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم.

وعرف التنصيب، حضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، والأمين العام لوزارة العدل،حمادو محمد. ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي محمد صالح، وعضوي مجلس السلطة المستقلة.

وتتشكل اللجنة من قاضٍ تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، رئيساً، وقاضٍ يعينه مجلس الدولة من بين قضاته، عضواً. وقاضٍ يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين. وممثل عن السّلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل عن وزارة المالية.

