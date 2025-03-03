أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، على مراسم تنصيب رئيس وأعضاء مجلس المنافسة الجدد، برئاسة أحمد دخينيسة.

وأكد زيتوني خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن تنصيب التشكيلة الجديدة لمجلس المنافسة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. القاضية بضرورة التطبيق الفعلي لقانون المنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات الرامية الى استغلالها. من أجل المساس بتموين السوق الوطنية، حسب بيان للوزارة.

وأشار الوزير إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها مجلس المنافسة ، داعياً الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم. وفق ما ينص عليه القانون، في إطار الشفافية والحياد التام، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلكين. ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.

كما دعا إلى التفكير في مراجعة قانون المنافسة بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية. للوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي نفس السياق، أكد زيتوني على أن الوزارة تحرص على توفير كل الدعم لمجلس المنافسة. من أجل تمكينه من أداء مهامه الرقابية والتنظيمية على أكمل وجه.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس المنافسة الجديد عن امتنانه للثقة في شخصه ومن خلاله أعضاء المجلس. مؤكدًا على التزامه وفريقه ببذل كل الجهود لتحقيق أهداف المجلس ، وفق المقاربة الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية. مبديا حرصه على تعزيز الشفافية وحماية مصالح جميع الأطراف في السوق الوطنية.

وفي ختام مراسم التنصيب، هنأ الوزير رئيس وأعضاء المجلس الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم النبيلة. داعياً إياهم إلى العمل بكل تفانٍ وإخلاص في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد.

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