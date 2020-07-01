تنصيب رتل متحرّك من 8 سيارات “مرسيدس بينز” في “سيدي موسى” بتيبازة

أشرف رئيس المجلس الشعبي الولائي نيابة عن والي تيبازة، اليوم الأربعاء، على تنصيب الرتل المتحرك المتكون من 8 سيارات “مرسيدس بينز”.

وحسب بيان الولاية في الصفحة الرسمية بـ”الفايسبوك”، فإن الرتل المتحرك متكون من 8 سيارات من نوع “مرسيدس بينز” خاصة بمكافحة حرائق الغابات.

وقد نصب هذا الرتل على مستوى المقر السابق في “سيدي موسى” ببلدية الناظور، والذي يعدّ مكسبا هاما لولاية تيبازة.

وسيساهم هذا الرتل المتحرك في عمليات التدخل عند اندلاع الحرائق الكبيرة التي تفوق الإمكانات المحلية، خاصة في المناطق ذات المسالك الصعبة والوعرة.