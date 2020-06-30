تنصيب رتل متنقل لمكافحة حرائق النخيل والمحاصيل الزراعية الأوّل من نوعه في إليزي

نصّب والي إليزي، مصطفى آغامير، اليوم الثلاثاء، رتل متنقل لمكافحة حرائق غابات النخيل والمحاصيل الزراعية في إطار حملة وقاية الثروة الغابية من الحرائق في الصيف.

وجاء تنصيب الخلية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية والعسكرية والهيئة التنفيذية في إطار الخطة المنتهجة لحماية الثروة الغابية من الحرائق خلال فصل الصيف.

ويتشكّل هذا الرتل المتنقل من 50 عنصرا من مختلف الرتب مدعّما بعشر مركبات، من بينها سيارة اتصال وشاحنات إطفاء وأخرى ذات خزان للمياه بسعة 6.000 لتر.

وسيساعد هذا الرتل المنصّب لأول مرة في الولاية في التدخل السريع وبفاعلية عالية عبر كامل تراب الولاية لإطفاء الحرائق التي تهدد الغطاء النباتي والمحصول الزراعي.

بالإضافة إلى تقديم المساعدة والدعم والإمداد للولايات المجاورة في مجال التدخل السريع لإطفاء الحرائق التي تتزايد في فصل الصيف.

وتدخل هذه العملية النوعية في إطار تجسيد استراتيجية مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الشركاء لمكافحة حرائق الغابات التي تشكل أبرز الأخطار المهددة للمحاصيل الزراعية والثروة الغابية.

معين تيت