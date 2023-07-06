تنصيب رشيد ياقر مدير عام لشركة قارورات الغاز

أعلنت الشركة العمومية الوطنية التابعة لمجموعة سوناطراك “نفطال”، اليوم الخميس، عن تنصيب رشيد ياقر في منصب رئيس مدير عام لشركة قارورات الغاز (BAG).

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك. أنه تم تنصيب رشيد ياقر في منصب رئيس مدير عام لشركة قارورات الغاز BAG خلفا لسليمان عرعار.

كما أشارت الشركة عبر منشورها أن تنصيب رشيد ياقر في منصب رئيس مدير عام لشركة قارورات الغاز. جاء إثر قرار الجمعية العامة لذات الشركة.