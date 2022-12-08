تنصيب سعيد خمليش مديرا عاما جديدا لمجمع كوسيدار

أشرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، على تنصيب سعيد خمليش رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع كوسيدار.

وحسب ما اوردته وكالة الأنباء الجزائرية، جرى حفل التنصيب على هامش انعقاد الجمعية العامة وكذا اجتماع مجلس ادارة المجمع العمومي.

ويخلف خمليش الرئيس المدير العام بالنيابة، مصطفى سعيداني، الذي تولى المنصب منذ سبتمبر الفارط.

وعبر رخروخ بهذه المناسبة، عن يقينه لقدرة المسؤول الجديد على “اكمال المسار و قيادة المجمع للمزيد من التطور و الازدهار”.

منوها بالتطور البالغ الذي سجلته كوسيدار في السنوات الماضية. حيث استطاعت فرض نفسها في سوق الأشغال العمومية والبناء.

واحتل المجمع الصدارة في هذا النشاط على المستوى الوطني وحتى القاري، رغم المنافسة الشديدة وخاصة من طرف المؤسسات الأجنبية.

كما أكد الوزير أن الجزائر بحاجة كبيرة لشركة انجاز بهذا النوع و الحجم، والتي هي قادرة على أن تقوم بدور القاطرة للاقتصاد الوطني.

ومن جهته، شكر الرئيس المدير العام الجديد لكوسيدار وزير القطاع ومن خلاله السلطات العليا للبلاد على الثقة التي وضعوها في شخصه.

معربا عن “ارادته وارادة كافة عمال الشركة الاولى وطنيا في مجال الاشغال العمومية والبناء في توسيع مساهمتها في دفع الاقتصاد الوطني مع تحسين فعاليتها”.

كما قال خمليش أن “التحديات الواجب رفعها مستقبلا تتطلب الالتزام التام من جانب العمال والاطارات. من أجل جعل المؤسسة أداة ناجعة وموثوقة في خدمة التنمية الوطنية”.

وخمليش من اطارات المجمع حيث شغل فيه العديد من المناصب كان آخرها رئيس مدير عام فرع المنشآت الفنية.