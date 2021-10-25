تنصيب سيدهم حسان رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى

أشرف المفتش الجهوي لشرطة الوسط بالبليدة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، على تنصيب، عميد أول للشرطة سيدهم حسان، رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى.

وحضر مراسم التنصيب والي الولاية، وأعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية المدنية والقضائية للولاية.

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