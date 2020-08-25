أشرف علي بوزيدي والي ولاية خنشلة صبيحة اليوم الثلاثاء على تنصيب شرفي محمد البشير مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية بولاية خنشلة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد تم التنصيب بمقر الولاية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء الدوائر، رئيس المجلس الشعبي البلدي أعضاء اللجنة الأمنية و العسكرية،الاسرة الثورية ،رؤساء المجالس التنفيذية.

وأضاف البيان، أن التنصيب جاء طبقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 جويلية 2020، وعلى هامش حفل التنصيب، قام الوالي رفقة المندوب بتفقد أشغال تهيئة مقر البلدية القديم الكائن بوسط المدينة الذي تم تحويله ليحتضن مقر مندوبية وسيط الجمهورية.