تنصيب شلابي مديرًا عامًا للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

أشرف المدير العام للحركية واللوجيستية، نيابةً عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير النقل سعيد سعيود. رفقة كل من مدير الإدارة العامة ومديرة الشؤون القانونية والمنازعات. على تنصيب شلابي خير الدين مديرًا عامًا للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، خلفًا لمروكي دحمان.

واشار بيان لوزارة النقل، إلى أن هذا التعيين تتويجًا لمسار مهني حافل بالعطاء والالتزام. حيث يعتبر شلابي من الكفاءات المتميزة في قطاع النقل البري، بخبرته الواسعة وتكوينه العالي كمهندس دولة وخريج المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. فضلًا عن حصوله على شهادة الدراسات العليا في النقل من فرنسا.