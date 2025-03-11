تنصيب صالح لعبني مديرا عاما للصندوق الوطني للإستثمار

أشرف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، على مراسم تنصيب صالح لعبني مديرا عاما جديدا للصندوق الوطني للاستثمار، خلفا لكمال منصوري.

وحسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للوزارة، أكد بو الزرد، خلال مراسم التنصيب، على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الصندوق الوطني للاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية. ومرافقة المشاريع الهيكلية ذات القيمة المضافة والتي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما هنأ الوزير المدير العام الجديد على تعيينه، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. وحثه على مواصلة العمل على تطوير أداء الصندوق وتعزيز مساهمته في تمويل الاستثمارات الإنتاجية.

كما نوه بو الزرد بالجهود التي بذلها كمال منصوري خلال فترة إشرافه على هذا الصندوق.

وشغل المدير العام الجديد للصندوق الوطني للاستثمار سابقا، منصب رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية.

للإشارة، تم تنصيب كمال منصوري مؤخرا، مديرا عاما لبنك التنمية المحلية.