تنصيب طواهرية سفيان رئيسا جديدا للنادي الهاوي لاتحاد الحراش

تم اليوم الخميس، تنصيب الرئيس المدير العام لمجمع “حياة بتروليوم”، سفيان طواهرية، رئيسا جديدا للنادي الهاوي لاتحاد الحراش.

وحسب بيان إدارة نادي اتحاد الحراش، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم تنصيب سفيان طواهرية، رئيسا جديدا للنادي الهاوي، ضمن أشغال الجمعية العامة العادية للنادي الهاوي. وذلك بعد انسحاب الرئيس السابق، مصطفى مقور.

وأوضح بيان إدارة النادي الحراشي بأنه سيتم لاحقا تعيين أعضاء مجلس إدارة النادي الجدد.