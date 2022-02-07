تنصيب عادل بن تومي على رأس مؤسسة اتصالات الجزائر

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، خالد زرات، أمس الأحد، على تنصيب عادل بن تومي رئيسا مديرا عاما للشركة الفرعية اتصالات الجزائر، التابعة لحافظة مجمع اتصالات الجزائر .

هذا وقد تم تعيين عادل بن تومي، وفقا للجمعية العامة غير العادية للشركة الفرعية اتصالات الجزائر، والتي انعقدت أمس الأحد.

كما تندرج هذه التعيينات في إطار اعطاء نفس جديد للمؤسسات التابعة لمجمع اتصالات الجزائر.

ويأتي ذلك، قصد تحسين الخدمات المقدمة لزبائنها في مجال الاتصالات ومواكبة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع.

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