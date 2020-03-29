تنصيب عبد الرزاق هني أمينا عاما لوزارة البريد

قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم الأحد، بتنصيب عبد الرزاق هني بصفته أمينا عاما لوزارة البريد.

وحسب بيان وزارة البريد، فإن عبد الرزاق هني، حائز على شهادة دكتوراه دولة في الأنظمة المعلوماتية من جامعة بيير وماري كيري باريس VI سنة 1989.

وقد تقلد هني عدة مناصب، أهمها أمين عام لكل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مدير عام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، ومدير عام عصرنة العدالة بوزارة العدل ومدير المعهد الوطني للإعلام الآلي، سابقا، بالإضافة إلى كونه أستاذ جامعي.