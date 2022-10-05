تنصيب عبد القادر شافي رئيسا مديرا عاما لنفطال

تم اليوم الأربعاء تنصيب عبد القادر شافي بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الفرعية نفطال.

وقد تمت مراسم التنصيب بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور أعضاء مجلس إدارة نفطال.

وحسب بيان سوناطراك فإن شافي، البالغ من العمر 59 سنة. متحصل على شهادة ليسانس في العلوم المالية وماستر 2 في مالية المؤسسات.

وقد التحق بنفطال سنة 1991 أين ارتقى جميع الرتب الوظيفية إلى أن تم تعيينه سنة 2021 كمدير تجاري. فرع التسويق بالمديرية العامة بذات الشركة.

وقد شغل قبل ذلك منصب مدير جهوي لنفطال بعدة ولايات من الوطن.