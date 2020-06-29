أشرف اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، على تنصيب، عصادي فاضل على رأس مجمع المصالح الإقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره.

وحسب ما أفادت به وزارة السكن، فإن عصادي فاضل تم إنتخابه من طرف أعضاء مكتب المجمع اليوم الإثنين.

وكان الإنتخاب من طرف أعضاء مكتب المجمع، وذلك بإجماع كل الأعضاء ليُعوِض سعيد سعيود رئيس مجمع المصالح الإقتصادية سابقا.

ويشغل عصادي فاضل حاليا مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة.

وهو خريج جامعة بسكرة في الهندسة المعمارية لسنة 1995 إشتغل في قطاع السكن منذ جانفي 1996.